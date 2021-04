Za co odpowiada zarządca nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej?

W związku z zakupieniem nieruchomości na własność stałeś się członkiem wspólnoty mieszkaniowej i zastanawiasz się za co odpowiada zarządca nieruchomości? Przeczytaj o tym w naszym artykule!



Wspólnota mieszkaniowa i jej zarządca

Wspólnotę mieszkaniową tworzy każda osoba, która jest właścicielem danej nieruchomości znajdującej się w budynku. Wspólnie tworzą wspomnianą wspólnotę, która ma swoje obowiązki ale także prawa. Na czele wspólnoty stoi zarządca, który wybierany jest na mocy głosowania. Za co odpowiada zarządca nieruchomości?

Za co odpowiada zarządca nieruchomości?

Jak sama nazwa wskazuje zarządcę będzie odpowiadał za zarządzanie całą nieruchomością. W praktyce zarządca wspólnoty mieszkaniowej odpowiada między innymi za opiekę nad wspólną częścią posesję i terenem wokół nieruchomości, za tak zwane tereny zilone. Do jego obowiązków należy dbanie o zachowanie czystości i bezpieczeństwa tychże przestrzeni. Zarządca odpowiada między innymi także za organizację współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za usługi wpływające na komfort życia lokatorów. Za co odpowiada zarządca nieruchomości? Chcesz poznać więcej szczegółów? Zachęcamy zatem do zapoznania się z blogiem Status.